In conferenza stampa ha parlato così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. La settimana prossima i felsinei affronteranno il Napoli:

“Medel ha iniziato a correre, e potrebbe essere disponibile anche per Napoli ma non voglio rischiarlo. Per gli altri serve più tempo. Mandzukic? Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Dobbiamo essere lucidi, non prendiamo esempio dai nostri governi che fanno le cose senza pensare”.