Zibi Boniek ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui parla di Zaniolo, obiettivo di mercato del Napoli: “E’ un ragazzo che ha un grande potenziale. Il problema è capire se queste capacità intende sfruttarle per se stesso o per la squadra. Le qualità enormi che possiede dovrebbero rappresentare un quid in più per la Roma, non per lui. E invece quando ha la palla, vuole sempre partire in progressione e fare tutto da solo. Nel calcio non funziona così”.