Boniek: “Napoli frutto di un lavoro di tutti, ma Maradona è unico”

Boniek ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1, dove ha commentato la stagione del Napoli. Ecco le sue parole:

Questo Napoli è più forte di quello di Maradona? Il calcio era diverso, non si possono fare paragoni. Va glorificata la squadra di Maradona, era piena di campioni, ma va fatto un monumento anche a questo Napoli. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato soluzioni difficili da immaginare come Lobotka davanti alla difesa. Poi la grande stagione di Osimhen, gli arrivi di Kvara e Kim. Un capolavoro frutto del lavoro di tutti, ognuno ha messo un mattone. Bisogna fare gli applausi a questo Napoli, per come vince e come gioca, vince la partita perché le domina. Ma Maradona è unico, come Maradona non c’è nessuno e non ci sarà mai più”.