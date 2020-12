Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Torino: “Ho grande rispetto per il Torino, ma nel primo tempo hanno giocato perché noi non eravamo accesi. Noi gli abbiamo dato modo di giocare. Serve cuore e coraggio, proporsi, pressare, aggredire. Dobbiamo far entrare questi meccanismi nel cuore, non nella testa”.

Cosa vi siete detti negli spogliatoi?

“Siamo uomini, non serve dire ciò che ci siamo detti. Lo sappiamo da soli quello che dobbiamo fare. È importante il lavoro di tutti, il lavoro di squadra che ci ha portato a vincere. Dobbiamo ritrovare il tutto come fatto nel secondo tempo. Il mio gol ci permette di dare continuità alle vittorie. Se non abbiamo quella voglia possiamo stare qui a parlare, ma le cose vanno fatte in campo”.