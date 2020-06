Borghi: “Altro che catenaccio, il Napoli è in netta ripresa. Su Maksimovic dico…”

Attraverso il suo canale Youtube ha parlato così il giornalista DAZN Stefano Borghi. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha cambiato spirito, non gioca ancora un calcio esaltante, ma non fa neanche il catenaccio come ho sentito, tra l’altro in accezione negativa quando ha la sua importanza nella storia. Il Napoli gioca sull’avversario ma anche su di se, lo si vede a livello individuale, giocatori che non erano protagonisti ora lo sono, come Maksimovic che si sta dimostrando utilissimo e sta risolvendo anche problemi e Manolas dovrà riconquistarsi il posto. Il Napoli ha fatto una gara inizialmente di contenimento, ma poi è cresciuto, ha creato con coraggio, organizzazione, ha avuto le occasioni migliori, su tutte con Milik, poi le parate di Buffon su situazioni di fermo ed in movimento.

Il Napoli l’ha strameritata e questo lascia ben sperare sullo sviluppo calcistico visto quanto Insigne sia diventato capitano vero, Mertens che è rimasto per lo spirito che s’è creato e pure chi non ci sarà come Callejon è pronto a dare tutto. Ed il finale di stagione è interessante, complicato rimontare il quarto posto, è quasi impossibile ma nulla è impossibile nel calcio e poi ad agosto c’è la Champions, attenzione perché un’impresa proietterebbe poi ad un orizzonte enorme perché dai quarti può succedere tutto con la final eight. Gattuso non metterà il mirino così avanti, ora c’è il campionato e con questo spirito avendo una rosa forte può fare risultati in serie”.