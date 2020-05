Borussia Dortmund, Haaland: “Mi sono allenato sodo, i tifosi ci hanno spinto da casa”

Erling Haaland non si ferma neppure ai tempi del Coronavirus. Il gioiello norvegese dl Dortmund, che ha aperto le marcature della “nuova” Bundesliga nel derby contro lo Schalke, ha parlato così ai microfoni di Sky Sports dopo la gara. “Non sono sorpreso dal livello così alto del nostro gioco. Ci siamo allenati molto bene in queste settimane. Non avevamo paura di nulla, sapevamo che i nostri tifosi ci avrebbero spinto da casa. Normalmente ci sono 80mila tifosi qui sapevamo che avremmo vinto, siamo sempre stati in pieno controllo del match. Non sono ancora in piena forma fisica e non potrebbe essere diversamente, ma ho lavorato sodo e non sono sorpreso della mia prestazione”.

Fonte: Alfredopedullà.com