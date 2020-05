Brescia, Cistana: “Io al Napoli? Ci vive un mio amico, andrei a trovarlo…”

Andrea Cistana, difensore del Brescia, ha partecipato a un Q&A sulla pagina Che Fatica La Vita Da Bomber. Il giocatore si è espresso anche sulla possibilità di approdare al Napoli:

Com’è stato l’esordio in Serie A?

“Per me era già stranissimo giocare in Serie B. A volte scendevo in campo e mi immaginavo la Serie A, a fine stagione vivevo per quello. A Cagliari alla prima giornata è stato molto emozionante, dopo un po’ alla volta ci si abitua. Se penso che ho giocato contro la Juve, l’Inter, a San Siro sono contento. Il gol al Bologna è stato inutile ma è stata un’emozione grandissima. Non sono mai stato un bomber, segnare subito dopo una avvio di stagione positivo è stato bello. Era un momento top”.

Cosa pensa di Tonali?

“È forte. Quando ci giochi insieme non hai la percezione che sia un classe 2000. I 2000 hanno finito quest’anno di giocare in primavera. Sia come si atteggia, sia come personalità a livello tecnico e tattico sembra che Sandro abbia già giocato 300 partite in Serie A. Il nuovo Pirlo? Ha alcune giocate, lanci e palle filtranti alla Pirlo, però secondo me è più un giocatore di gamba,

di inserimento, ha più agonismo. È un ibrido, una via di mezzo tra Gattuso e Pirlo. Gli auguro di poter raggiungere grandi obiettivi”.

Si parla della possibilità che possa andare al Napoli.

“Uno dei miei migliori amici è napoletano. Andrei a trovarlo a Scampia”.