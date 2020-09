Bruno Giordano su Osimhen: “Un mix tra Asprilla e Weah, uno così mancava in Serie A. Sul paragone con Cavani…”

Bruno Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Osimhen: “Quando sai di essere costato più di tutti e ti ritrovi in panchina alla prima partita, potresti mettere il muso. “Atteggiarti” a incompreso. Invece sappiamo già che Osimhen non solo non è un brontolone, ma uno che sorride e si diverte in campo. È entrato subito in sintonia con i compagni nei movimenti. Mi ha lasciato davvero un’ottima impressione. Per le caratteristiche che ha può somigliare a Cavani, soprattutto nella capacità che ha di sfruttare gli spazi e suggerire la palla lunga, quella che magari riesce a far respirare la squadra in un momento di difficoltà. E non è poco. Poi per movimenti, tecnica e altro mi sembra a metà fra Asprilla e Weah. Al di là dei paragoni però credo che uno così nel campionato italiano mancava. Quel tipo di lavoro sugli spazi, Lukaku lo fa di forza, Osimhen più che altro in velocità.”