Bruscolotti: “Il Napoli è in corsa in tutte le competizioni ed in regola con i piani”

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il buon senso è la chiave di tutto. Faccio un appello a tutti i tifosi del Napoli: lasciamo perdere le voci. Rispettiamo la maglia del Napoli, che resta sempre la stessa. Il Napoli è venuto a mancare in due partite importanti in cui si poteva fare un passo in avanti notevole e non ne ha approfittato. Però se guardiamo i numeri, il Napoli è in corsa in tutte le competizioni ed in perfettamente in regola con i piani. Il Napoli non doveva vincere il campionato. Quando dico buon senso, intendo dire incontrarsi, parlarsi, discutere dei problemi. Da soli si finisce in questo marasma generale”.