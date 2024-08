Bruscolotti: “L’assenza di Buongiorno è pesata tantissimo nel match col Verona”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’assenza di Buongiorno? E’ pesata tantissimo, ieri si è tornati allo stesso Napoli dell’anno scorso. Ho visto una squadra che spegne la luce all’improvviso e non si capisce più niente, la questione è molto preoccupante. E’ inutile piangere, bisogna ricorrere ai ripari, il tempo per farlo lo devono trovare. Il Napoli ha bisogno di gente motivata perchè qui il problema è mentale. Buongiorno? E’ stato acquistato per giocare al centro credo, ma le scelte spettano all’allenatore. Ieri anche Spinazzola non s’è visto, siamo caduti in ciò che abbiamo lasciato qualche mese fa. Ora deve arrivare subito Lukaku, poi il resto è relativo, l’importante è che arrivi questo centravanti”.