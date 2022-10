Bucchioni: “Il Napoli ha un gioco collaudato e la mentalità è quella giusta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “L’Atalanta ormai è una realtà consolidata, anche se lo scorso anno sembrava a fine ciclo. E invece ci siamo sbagliati, Gasperini ha rinnovato il gruppo ed è ripartito con un modello che continua a funzionare. E ha fuori ancora molti giocatori molto importanti come Duvan Zapata… Non credo che l’Atalanta lotterà per lo Scudetto, ma intanto c’è e tutti dovranno confrontarsi con la Dea. E nel confronto con il Napoli: gli orobici sono una sorpresa, mentre gli azzurri sono una certezza. Di certo Gasp avrà il favore di non giocare le coppe e potrà preparare il campionato senza troppe difficoltà. Sulla lunga distanza, però, fatico a pensare che l’Atalanta possa inserirsi tra Milan, Napoli e Roma per lo Scudetto. E attenzione anche alle altre big. Gli azzurri, adesso, devono consolidare quanto mostrato nella prima parte di stagione. Spalletti ha tantissimi giocatori che si stanno lanciando e che hanno una fame tremenda nel volersi affermare con il Napoli. La mentalità è giusta, l’obiettivo deve essere arrivare allo stop Mondiale ancora in testa. Quest’anno vedo una crescita rispetto allo scorso: il Napoli è partito forte perché è una grande squadra. Poi la sosta Mondiale potrebbe anche aiutare nello smaltire un po’ le fatiche. Hai due mesi per ripartire con lo stesso entusiasmo che hai mostrato già ad agosto. Kvaratskhelia? Non è Maradona o Messi, non ti fa vincere le partite da solo. Il Napoli funziona perché ha un gioco collaudato, lo spartito è davanti al musicista”.