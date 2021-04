Bucciantini: “Osimhen dà velocità alla squadra, Napoli ed Atalanta giocano bene entrambe ma con modalità diverse”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “La rimonta del Napoli ci dimostra quanto ci fosse ancora in questa squadra, piena di contenuti ma stava dimenticando il proprio presente. Meno male che si è ricordato. La Juventus era prevedibile che potesse perdere qualcosa. Ha dato dei segnali di perdita del suo essere Juventus. Se la Juventus non ti esclude dalla lotta, il Napoli poteva essere lì in lotta per lo scudetto con l’Inter. Questa stagione è stata troppo particolare. Il Napoli i suoi problemi li ha fatti esplodere ed è riuscito a risollevarsi. Rinunciando alle parole si sono protetti. Osimhen? Dà velocità e spazio alla squadra. Appena ha spazio il Napoli riparte e in Italia non la tiene nessuno. Adesso il Napoli è lì. Napoli e Atalanta giocano bene, producono calcio ma sono molto diverse come squadre. Il Napoli gioca sullo spazio mentre l’Atalanta gioca sull’uomo. Questo dimostra che è sbagliato diventare ideologi. Giocano bene entrambe ma con modalità diverse”.