Buffon: “Ai Mondiali tiferò Camerun”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato ai microfoni di La7 dei Mondiali imminenti:

“La prima cosa che scatta è il disinteresse. Se ci fosse l’Italia nel nostro animo sarebbe diverso. Poi razionalmente ci pensi e c’è sempre curiosità. Segui i tuoi ex compagni di squadra, e poi c’è sempre un outsider che prendi al cuore. Per me è sempre stato il Camerun sin da quando sono bambino. Partita di addio alla Nazionale? L’ho fatta contro l’Argentina, penso sia stata l’ultima. La fine non ha bisogno di celebrazioni. Sono fatto a modo mio, è bello esserci finché sei utile e speciale. Quando non lo sei più si chiude un capitolo”.