Buffon: “Il Napoli è strepitoso, sia per quello che esprime, sia per i gol che fa”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW a margine del premio Scopigno ricevuto a Roma: “Proseguo la mia carriera con tanto entusiasmo, altrimenti non continuerei. Questa è la benzina che mi fa andare avanti”.

Come va la stagione con il Parma?

“Siamo partiti meglio rispetto all’anno scorso e stiamo dando segnali di essere una squadra seria, in ascesa, che sta prendendo consapevolezza della sua forza. Dovessimo continuare così potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Quanto fa male vedere il Mondiale senza l’Italia?

“Fa male a me, ma penso che farà più mai ai giocatori, a chi è chiamato in causa in prima persona. Io come gli altri 60 milioni di italiani siamo dispiaciuti”.

Che girone sarà per l’Italia quello di qualificazione a Euro 2024?

“Ne passano due? Allora è diverso, diventa un girone da rispettare ma alla portata dell’Italia”.

Come vede il campionato?

“È bellissimo, in maniera meritata e prepotente ci sono due realtà come Udinese, inaspettata, e l’Atalanta, che stanno andando benissimo. Il Napoli poi è strepitoso, per quello che esprime e per i gol che fa. Poi c’è la conferma di un grande Milan e alcune difficoltà della Juventus. Molto dipende dalle assenze, come dice Allegri, veramente importanti. Poi mi fermo, non voglio dire parole che non siano di conforto e di aiuto. Aspetto che si giochino le prossime partite, poi Allegri troverà il bandolo della matassa”.

Cosa pensa della salvezza della Salernitana dell’anno scorso?

“Qualcosa di incredibile e quasi impossibile. Capitano sempre a persone non ordinarie, che riescono a trasmettere qualcosa. Questo deve far riflettere, Nicola e Sabatini sono stati bravissimi”.

Conosce bene Paulo Dybala, sta passando un momento complicato dopo l’infortunio di ieri. Cosa si sente di dire?

“Gli mando un grandissimo abbraccio e gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. Sono sicuro che avesse bisogno di una nuova sfida, e ha scelto quella più bella per lui. Sono convinto che sia felicissimo. Spero che si metta in sesto per il Mondiale”.

