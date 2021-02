Bundesliga, Eintracht-Bayern 2-1: gran gol di Younes

Termina 2-1 Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, match valido per il ventiduesimo turno di Bundesliga. I padroni di casa continuano l’assalto alla Champions e cercano punti importanti contro la prima della classe. Al 12′ Kamada porta in vantaggio l’Eintracht, su assist di Younes insacca indisturbato. Al 31′ l’azzurro Amin Younes firma il 2-0 con un gran gol, il suo destro si infila sotto l’incrocio della porta di Neuer. Al 53′ Lewandowski accorcia le distanze, ma non basta. Tre punti preziosi per l’Eintracht che anela la quinta vittoria di fila, rimanendo in zona Champions. Ottima la gara di Amin Younes, in prestito dal Napoli, impreziosita dal gol vittoria.