Cabral: “Grande vittoria in un grande stadio contro una grande squadra”

Nell’immediato post partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto Arthur Cabral:

“Sono molto felice, abbiamo fatto un grande partita e abbiamo meritato la vittoria in un grande stadio contro una grande squadra. Gol? Non so come mi sia uscito, ho grande fiducia in questo momento e anche per questo mi è riuscita la giocata in un grande momento di forma. Ronaldo? E’ il mio idolo ma non mi paragono a lui. Italiano? Con lui va molto bene, sto ottenendo fiducia, mi insegna tanto e ci chiede tanto, lo applico e sento tanta fiducia. Dove vogliamo arrivare? Andiamo avanti partita per partita, abbiamo una grande squadra e vogliamo arrivare fino in fondo”.