Cagliari, Capozucca: “Ci sono sono giocatori che non sono degni di indossare la nostra maglia, Mazzarri unica certezza”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la pesante sconfitta con l’Udinese: “C’è poco da dire dopo una prestazione del genere, bisognerebbe stare zitti e parliamo solo per un dovere professionale. Le parole non sono sufficienti per giustificare errori cosi grossolani. Giusto che venga qui per rappresentare la società. Dobbiamo delle scuse a tutti, soprattutto ai nostri tifosi. Normale che quando si perda 4-0 in casa ci sia un senso di vergogna. Provvedimenti? Il campionato è ancora lungo e c’è tempo per recuperare. Mazzarri è l’unica certezza. Rimane e rimarrà fino in fondo mentre qualcuno non è degno di indossare questa maglia ed è giusto che non la indossi più per rispetto di questa società. Rivoluzione a gennaio? Non mi piace parlare di rivoluzioni, qui ci vuole rispetto. Ho visto cose che che non vanno bene dentro e fuori dal campo mentre altri piangevano e hanno dimostrato attaccamento. Non ci sono riusciti però la dignità e il rispetto ci deve essere. Qualcuno non lo ha avuto. La situazione è precipitata, perchè ci sono state delle avvisaglie, ma non voglio entrare nello specifico. Sono andato già oltre. Per alcuni è stata l’ultima partita”.