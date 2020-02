Cagliari-Napoli, in via precauzionale partita vietata ai residenti in Campania. In attesa dell’Osservatorio…

Domenica alle 18:00 ci sarà la sfida tra Cagliari e Napoli alla Sardegna Arena. La società sarda ha deciso di aspettare la decisione dell’Osservatorio Nazionale prima di far partire la vendita per il settore ospiti, e in via precauzionale ha vietato quella ai residenti in Campania. Giustamente, visto ciò che è successo con l’Inter per quanto riguarda la partita di Coppa Italia: infatti, il club nerazzurro aveva messo in vendita i biglietti anche per i residenti in Campania, ma successivamente l’Osservatorio ha vietato la trasferta. Questo il comunicato: “In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania”.