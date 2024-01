Cagni: “Il Napoli ha bisogno di un difensore, può recuperare in campionato”

Gigi Cagni, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte: “Il calciomercato? Non bisogna perdere l’equilibrio, la verità la conosce solo la dirigenza del Napoli, ora è chiaro che si è in una situazione di stress, l’unica a non averne è la Juve che non fa mercato, tutte le altre hanno difficoltà di gestione, gli spogliatoi in questo momento sono così, basta solo uno che vuole andare via e si crea il caos. Il campionato non è finito, il Napoli può tornare in alto, è vero però che l’idea che Mazzarri sia un allenatore a tempo è sbagliata. Tempo per recuperare ce n’è, sono convinto che la rosa del Napoli sia seconda solo a quella dell’Inter, e siccome credo che tutto il gruppo vada d’accordo con Mazzarri, prima o poi tirerà fuori le sue qualità. In un campionato tutti devono fronteggiare le difficoltà, certo però che perdere Osimhen è veramente dura. Natan? Kim aveva grande personalità, lui sta imparando ma il centrale è un ruolo delicatissimo, fondamentale per ogni squadra. Il Napoli deve necessariamente prenderne uno affidabile”.