Calaió: “De Zerbi è perfetto per il Napoli, la rosa gli calzerebbe a pennello”

L’ex bomber azzurro, Emanuele Calaió, ha parlato così ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione Arena Maradona, del tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Ecco le sue parole:

“Spalletti è un allenatore top, ma se fossi nel Napoli punterei su De Zerbi. Spalletti ha l’esperienza giusta per allenare in una piazza esigente come quella azzurra. Però io affiderei un progetto a De Zerbi che ha fatto grande il Sassuolo. I giocatori attualmente in rosa nel Napoli cascherebbero a pennello per De Zerbi che permette alle sue squadre di dare spettacolo proprio come vuole De Laurentiis”. Intanto però c’è ancora la corsa Champions da completare. “Stasera Napoli-Lazio sarà decisiva per entrambe. Gli azzurri devono vincere per dare l’assalto al Milan, l’unica squadra che sembra poter cedere il passo”. Politano è in vantaggio su Lozano per un posto da titolare nello scacchiere di Gattuso. “Sono d’accordo con Rino, perché Lozano non ha ancora recuperato al meglio dopo l’infortunio”.