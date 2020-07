Calaiò: “Io confermerei Callejon, svolge un compito che non sarebbe fatto da Lozano o Politano”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli : “In avanti sicuramente il Napoli è abbastanza completo, almeno per questo campionato. Bisognerà capire come intenderanno affrontare il campionato il prossimo anno, se Milik andrà via, se arriverà Osimhen. Sugli esterni le alternative sono abbastanza e poi c’è Mertens che può fare sia l’esterno che la punta centrale. Il Napoli dovrà puntare su una punta centrale. Callejon? Io lo confermerei. Non è più un ragazzino ma fisicamente sta ancora benissimo, anche a livello atletico. È un giocatore fondamentale per la fase difensiva per Gattuso. Fa un compito che non sarebbe fatto da Lozano o da Politano. Conosce i movimenti a memoria. Ha fatto tanto per il Napoli, ci tiene ed ha dichiarato che vorrebbe rimanere. Io lo terrei”.