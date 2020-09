The Telegraph – Napoli, il PSG offre 80 milioni per Koulibaly

Continua a far discutere la permanenza di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il difensore senegalese è stato messo sul mercato e su di lui c’è forte l’interesse del Manchester City. Tuttavia, l’accordo tra il club partenopeo e i Cityzens non è stato ancora trovato. Il City non ha intenzione di svenarsi per acquistare Koulibaly e i rapporti con il Napoli sono rimasti molto freddi dopo l’affare che ha portato Jorginho al Chelsea, dopo che era tutto fatto per il suo passaggio alla corte di Pep Guardiola. E ora c’è forte l’inserimento del PSG, che sta preparando un’offerta milionaria al Napoli.

PSG, offerta di 80 milioni per Koulibaly

Secondo quanto riferito da ‘The Telegraph‘, infatti, questa situazione sta portando il Paris Saint-Germain non solo a tornare in corsa per Koulibaly, ma anche a superare il Manchester City. I parigini avrebbero pronta un’offerta da circa 80 milioni di euro per assicurarsi colui che è considerato come l’erede di Thiago Silva nella rosa di Thomas Tuchel. Inoltre, il Man City sta trattando con il Siviglia per acquistare un altro centrale, ovvero Koundé: Monchi ha già rifiutato una prima offerta, ma è disposto a trattare. L’eccessivo costo di Gimenez, per il quale l’Atletico Madrid chiede almeno 90 milioni di euro, ha fatto saltare la trattativa e i Cityzens devono anche valutare la partenza di Eric Garcia, desideroso di tornare al Barcellona.