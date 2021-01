Callejon dopo la vittoria contro il Cagliari: “Emozionato per il ritorno a Napoli, ma voglio vincere”

Josè Maria Callejon, attaccante della Fiorentina, ha parlato nel post partita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “Ci meritiamo questa vittoria. Questa vittoria è vita. Nel calcio si vive di risultati, ora ci alleniamo ancora bene e continuiamo così. Sono contento perché era un periodo particolare per me, ho fatto qualche panchina ma ho continuato a lavorare. Ho fiducia in me stesso e ho continuato a lavorare. Sono contento per la mia prestazione e anche per quella della squadra. Adesso tornerò a Napoli. Sarà emozionante ritrovare la squadra, il San Paolo. Sono stato lì 7 anni ma voglio vincere”.

Fonte: TMW