Si sta svolgendo la 1^ giornata di qualificazioni in Africa per il Mondiale di Qatar 2022. Tante sono le nazionali scese in campo, tra queste c’è il Camerun. Vittoria per i ‘Leoni Indomabili’ per 2-0 contro Malawi. Entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo con Vincent Aboubakar che sblocca il match, mentre al 22′ arriva il raddoppio di Ngadeu-Ngadjui. Presente anche Andre Anguissa, neoacquisto del Napoli. Il centrocampista è subentrato all’83’ e ha anche rimediato un cartellino giallo.