Campobasso, con la proprietà americana arrivano anche le partite in diretta negli USA

Non solo Roma, Milan, Parma e Fiorentina. C’è una realtà in Serie D che è stata di recente acquistata da una proprietà americana. Si tratta del Campobasso, società attualmente prima in classifica nei Dilettanti, acquisito dal North Sixth Group. La società molisana è passata nelle mani della holding che investe in media, real estate, tecnologia, viaggi, sport ed entertainment: Matt Rizzetta diventerà così il primo proprietario non italiano della storia della società. La società è già passata di mano ma il closing definitivo avverrà il 31 dicembre.

Il Campobasso in tutto il Nord America Non solo: la nuova proprietà americana ha stretto un accordo con IFTV, Italian Football TV, il canale di streaming online e social più seguito sul calcio italiano del continente. 50 milioni di impressions mensili, IFTV trasmetterà i contenuti sulle partite, gli highlights e approfondimenti per far conoscere una piccola realtà di D che può però diventare una storia importante in tutto il Nord America.

Fonte: TMW