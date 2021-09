Cannella: “Ribery alla Salernitana mi lascia perplesso”

Beppe Cannella, agente e intermediario, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli riguardo Ribery alla Salernitana:

“Ribery? Non so, mi sembra più un colpo mediatico per una squadra che giocherà per la salvezza e attua un baricentro molto basso. Vediamo pure con che spirito arriva, a Firenze pure non ha spostato gli equilibri. Rispetto per la Salernitana, ci ho lavorato una vita, spero possa determinare ma mi lascia perplesso quest’operazione. Al di là dell’aspetto economico, io parlo a livello tecnico, di un giocatore sopraffino in una squadra che dovrà combattere per la salvezza”.