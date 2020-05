Caos da Ikea e al Campania: file chilometriche e temperatura misurata a tutti

Tutti in fila e Marcianise per entrare al Campania. Pazienza se, prima di entrare, ad ogni cliente è stata misurata la temperatura. Per evitare contatti fra i clienti al Campania gli ingressi per l’entrata e l’uscita sono stati divisi e sulle panchine sono stati sistemati cartelli per invitare al distanziamento sociale. I negozi più piccoli raccomandano ai clienti di entrare a turni, uno alla volta nel caso di attività che non superano i quaranta metri quadrati, e per evitare ogni possibile contatto sono state disattivate le scale mobili e sono tolti tutti i tavoli e le sedie che si trovano nella zona dei bar e delle moltissime tavole calde «a tema» all’interno del centro commerciale. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.