Capello: “Il Napoli è una delle più attrezzate per il campionato

Fabio Capello ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Come valuta la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra?

“Una bellissima vittoria, voglio fare i complimenti a Mancini per aver messo in campo una squadra con caratteristiche diverse. Bello lo spirito della squadra che dopo aver vinto l’Europeo aveva perso il Mondiale. Davanti vedo qualcosa di sereno, è un bell’auspicio per il futuro”

Sarà dura guardare ancora il Mondiale da casa

“È una cosa che speravo non sarebbe accaduta più, sarebbe stato bello fare il tifo per l’Italia. Mi auguro che non succeda più”.

Raspadori fra i giovani è quello che sta compiendo un ulteriore salto di qualità?

“Raspadori io l’ho premiato col premio Bulgarelli, l’ho scelto fra i giovani emergenti. La scelta si è rivelata azzeccata: è un ragazzo che ha tecnica ma è molto serio. Ho incontrato la famiglia e mi ha fatto una bellissima impressione”.

E’ più grave la crisi dell’Inter o quella della Juventus?

“Le crisi sono gravi sempre. Devono trovare entrambe una soluzione”.

Il Napoli è la squadra più attrezzata?

“Il Napoli sta giocando molto bene, probabilmente è il miglior calcio della serie A. Ha tutto per essere una delle favorite per il campionato”.