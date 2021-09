Capo Verde-Nigeria 1-2: Osimhen in gol e sostituito all’83’

Sotto per 1-0 al 20′, la Nigeria ha ribaltato il risultato contro Capo Verde nella 2^ giornata della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Vittoria per la nazionale di Victor Osimhen in trasferta, all’Estadio Municipal Aderito Sena per 1-2. Il centravanti del Napoli ha segnato il gol del momentaneo pareggio, poi è arrivata la clamorosa autogol di Rocha Santos, che con un retropassaggio ha mandato fuori tempo il portiere Evora Dias. Osimhen è stato poi sostituito all’83’. La Nigeria sale a 6 punti nel girone.

