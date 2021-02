A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato il giornalista Massimo Caputi.

“Penso che Gattuso non rimarrà il prossimo anno. Per quanti errori può aver fatto, adesso ha problemi di rosa per i tanti infortuni. Cosa poteva fare di più a Bergamo? La delusione a Napoli è tanta e giustificabile, però per due mesi non ha avuto gli attaccanti più importanti. Osimhen non può risolvere tutti i problemi, è giovane e da poco in Italia. E’ un momento in cui bisogna tener duro e devono rimanere compatti l’allenatore e la squadra”.