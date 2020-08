Carnevale: “Il Napoli può entrare nella storia vincendo con il Barcellona, sono fiducioso”

Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Insigne ci sarà a Barcellona. Potrà giocare e questa è una bellissima notizia. Che partita ci sarà? Il Barcellona non è lo stesso degli anni passati, non è messo tanto bene, anche se il Napoli deve avere grande rispetto per molti giocatori blaugrana come Messi e Suarez. Il Napoli ultimamente ha fatto molto bene e sarà sicuramente pronto. Quando i giocatori sentiranno la musichetta della Champions, si caricheranno, le forze usciranno fuori. A livello difensivo il Napoli è migliorato, abbiamo rivisto il vero Koulibaly. La partita a porte chiuse può essere anche un vantaggio per il Napoli. Io penso che il Napoli deve consultarsi su questa partita qui, perché può entrare nella storia accedendo ai quarti di finale. Io sono fiducioso. Se sta bene Insigne, lui e Mertens fanno paura”.