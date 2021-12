Carnevali a Dazn: “Napoli forte al di là del primato. Scamacca migliora di giornata in giornata”

L’amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Sassuolo-Napoli: “Contro una squadra come il Napoli, molto forte al di là del primato, l’entusiasmo potrebbe aiutarci a metterli in difficoltà. Dovremo continuare a fare quanto fatto nelle ultime gare sapendo che, però, è molto difficile per noi.

Siamo in linea con il nostro progetto, avevamo messo in conto delle difficoltà perché è una squadra giovane. Otterremo comunque dei risultati buoni e dobbiamo dimostrare quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime gare. Scamacca? E’ un ragazzo giovane che migliora di domenica in domenica. Il suo percorso è ancora lungo, lo stesso vale anche per Frattesi e Raspadori“.