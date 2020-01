Carrera: “Sarri verrà applaudito al San Paolo: ha lasciato un bel ricordo”

Massimo Carrera, ex giocatore della Juventus ed ora allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoJuve in merito alla imminente sfida con il Napoli dei bianconeri.

Come leggi il prossimo turno tra Napoli e Juventus? La classifica dice che sarà una sfida squilibrata.

“Nessuno ad inizio anno avrebbe immaginato di leggere un Napoli così in basso in classifica. Sulla carta è favorita la Juventus, ma sarà una partita a sé. Penso che Gattuso troverà qualche buona soluzione per mettere in difficoltà i propri avversari. Infatti, la squadra azzurra vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico e farà di tutto, a mio avviso, per cercare di tornare al successo in campionato dopo le tante sconfitte consecutive”.

Come sarà l’accoglienza di Maurizio Sarri?

“Credo sarà accolto con applausi, ha lasciato un bel ricordo a Napoli. E non ha mai parlato male della squadra, dei tifosi e della città. Si è sempre comportato bene, ecco perché il pubblico dovrebbe accoglierlo solo con applausi”