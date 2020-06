Casertana, sì definitivo al nuovo stadio. D’Agostino: “E’ come avere conquistato la Serie A”

Quella di ieri è stata una giornata importante per il futuro della Casertana. Il club campano oggi in Serie C ha avuto il via libera dal Consiglio Comunale per la costruzione del nuovo stadio da 12mila posti con all’interno ristoranti, palestre e tutte le strutture necessarie per la quotidianità della società. “E’ come avere conquistato una promozione in Serie A – ha dichiarato il numero uno dei Falchetti Giuseppe D’Agostino al Corriere dello Sport -. Si può iniziare a sognare. Una provincia che conta un milione di abitanti deve asprirare a progetti come questo”.