Cassano: “Il Napoli farà fatica a qualificarsi in Champions. Lobotka scavalcato, Garcia può far danni…”

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo TV:

“L’altra volta ho detto che il Napoli farà fatica a entrare nelle prime quattro. Lo ribadisco, per 3-4 mesi avrà il residuo di ciò che ha fatto lo scorso anno il genio di Spalletti. Anche se parto dal presupposto che Garcia mi piace tanto, è una persona perbene e brava, intelligente e umile. Arriva a Napoli dove la maggior parte delle robe che vedo in queste due partite, è ancora il Napoli di Spalletti. L’unica cosa che posso dire in queste due partite è che sto notando meno il giocatore che più mi fa impazzire del Napoli: Lobotka, è meno padrone della partita e della palla. Lo stanno scavalcando molto, andando molto più diretti. Io ho detto delle robe forti, io sono convinto che il Napoli faticherà a entrare nelle prime quattro e lo continuo a dire. Garcia sta cercando di metterci del suo, lì si possono anche fare dei danni: voglio capire delle situazioni tra 4 mesi. Stanno molto scavalcando la zona centrale del campo, dove Lobotka l’anno scorso dominava. Per 7 mesi, il Napoli ha fatto il più bel calcio d’Europa col City grazie a Lobotka. Non so, il Napoli ha vinto due gare meritate, ma non mi ha convinto. LA squadra non cerca tanto Lobotka”.