Cassano risponde a Moggi: “Hai fatto disastri a livello morale, io cammino a testa alta”

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista, ha risposto in diretta alla Bobo TV su Twitch a Luciano Moggi:

“Caro Luciano Moggi mi hai rotto le scatole l’anno scorso 4-5 volte chiedendomi di venire nelle trasmissioni dove lui partecipa, ma ho rifiutato. Quindi caro Luciano, nella mia vita non sono mai stato invidioso di nessuno, non sono invidioso di Ronaldo. Continuo a dire il mio parere, ovvero che Ronaldo non si tiene in piedi da 3 anni. Moggi negli ultimi 20 anni hai fatto solo disastri a livello morale, io quando vado in giro per il mondo posso farlo a testa alta. Tu invece hai ridicolizzato la squadra per cui lavoravi, a livello giudiziario hai fatto dei disastri. Non ti permettere mai più di parlare di me. Ho fatto bene a non accettare l’offerta della tua Juve”.