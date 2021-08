Cassano: “Scudetto? Lazio e Roma possono lottare, anche se il Napoli forse ha ancora qualcosa in più”

L’ex attaccante Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Bobo TV”: “Mi piace molto la Lazio, può essere la mina vagante di questo campionato. Insieme alla Roma di Mourinho possono lottare per lo Scudetto. Anche se il Napoli, forse, ha ancora qualcosa in più di entrambe. Qualcosa di Sarri già si è vista. La più grande difficoltà è al livello difensivo. I biancocelesti hanno giocato 5 anni con la difesa a 3 e all’inizio hanno avuto un po’ di problemi. Ci sarà un percorso da fare, non come alla Juventus che gli hanno subito rotto… La Lazio è una società che ti dà tempo per crescere. Questa squadra arriverà al punto in cui si divertiranno e arriveranno anche i risultati. Felipe Anderson è un acquisto perfetto”.