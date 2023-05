Cassano: “Spalletti è il top in Europa, quello che ha fatto con il Napoli è epico”

Antonio Cassano, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo Tv su Twitch in merito a Napoli-Salernitana: “Impressionante, mi ha ricordato la festa di Buenos Aires, degli amici mi hanno scritto che addirittura al momento del gol dell’Inter si sono sentite anche scosse di terremoto. Sulla partita ha giocato solo il Napoli, ha provato a vincere, attaccando sempre pure sull’1-0 e poi c’è stata questa punizione laterale e Dia ha fatto un grandissimo gol ma il Napoli ha avuto altre occasioni. Sarebbe stato perfetto, ma sarà giovedì o dopo anche se la partita è stata a senso unico. Sousa lo stimiamo, ma ha fatto solo partita per affogare il Napoli, con una sola punta, tutti dietro, solo dopo il gol ha messo un altro attaccante ma ha fatto già tanto da quando è lì. Ma il Napoli godrà ancora di più così. Noi analizziamo le partite: quello che ha fatto il Napoli è epico, storia, nessuno mai in Italia, e che non sia quelle 3 e da sfavorito, ha fatto il più bel calcio, tra i migliori in Europa disintegrando il campionato. Il miglior allenatore al mondo, escluso Ancelotti che è una leggenda con Guardiola, è Spalletti, senza se e senza ma, elevando una buona squadra ad un livello stratosferico. Qualcosa di unico nella storia italiana dove vincevano solo Inter, Milan e Juve, da 32 anni dalla Sampdoria avevano vinto solo Lazio e Roma indebitate. Solo il Leicester fece una roba del genere, ma con fortuna ed un calcio speculativo”.