Castel di Sangro, il sindaco: “Speriamo in misure elastiche ad agosto per i tifosi”

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Abbiamo scelto due località, Castel di Sangro e Rivisondoli, in modo da avere meno difficoltà nell’applicare le misure di sicurezza, memori dello scorso anno. Il Napoli sarà qui dal 5 al 15 agosto, non c’è più da discutere. Con le misure attuali allo stadio ci saranno duemila tifosi, ma speriamo in una maggiore elasticità nelle norme ad agosto. Amichevoli? Non ho notizie, ma non credo si andrà oltre i club di B come avversari del Napoli”.