Castel di Sangro, Napoli in ritiro dal 25 luglio al 10 agosto: ma le date potrebbero cambiare

Il Napoli tornerà nuovamente in Abruzzo, a Castel di Sangro, per il ritiro pre-campionato, dal 25 luglio al 10 agosto prossimi. A darne notizia è il sindaco della città, nonché presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso. Dopo il ritiro in Trentino, a Dimaro, la squadra partenopea proseguirà il ritiro a Castel di Sangro. Anche per la prossima estate si giocheranno allo stadio Patini quattro amichevoli con club stranieri. Le date saranno soggette a modifica se il Napoli, classificandosi dopo l’ottavo posto in classifica, sarà costretto a giocare i preliminari di Coppa Italia. L’accordo con la Regione Abruzzo per avere il Napoli a Castel di Sangro prevede un pagamento a favore della società di Aurelio De Laurentis di un milione 220.000 euro nel 2024, un milione 793.792 euro nel 2025 e un milione 793.792 euro nel 2026. Lo scorso anno, per festeggiare il tricolore, in centomila sono arrivati a Castel di Sangro. L’onda lunga della vittoria in campionato ha avuto ricadute positive anche sul mercato immobiliare, del 30 per cento, e sui posti di lavoro negli alberghi.

fonte: ansa