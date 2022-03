CdM – Atalanta-Napoli, Koulibaly verrà spostato sul centro-destra per supportare Zanoli

Il Corriere del Mezzogiorno, in vista di Atalanta-Napoli, parla delle modifiche in difesa che potrebbe attuare Luciano Spalletti viste le assenze di Rrahmani e Di Lorenzo: “Durante gli allenamenti c’è un’attenzione particolare, un’idea che poi potrebbe intensificarsi oggi, quando tornerà Koulibaly, entusiasta per la qualificazione al Mondiale. Kalidou sul centro-destra dovrebbe avere il compito di proteggere Zanoli, coprirlo quando sarà attaccato alle spalle. Cambi di gioco per l’inserimento del quinto di sinistra (Zappacosta o Maehle), ricerca della punta che sâ allarga soprattutto se dovesse giocare Boga, l’Atalanta ha vari modi per attaccare in quella zona di campo ma Zanoli è pronto a calarsi nella sfida con il “comandante” pronto a supportarlo”.