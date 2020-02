CdM – Demme il miglior acquisto della Serie A per qualità-prezzo

Un acquisto fondamentale per la squadra di Rino Gattuso, che da quando veste la maglia azzurra ha dato il suo contributo a dare equilibrio alla manovra azzurra. Un lungo focus su Diego Demme, arrivato a Gennaio dal Lipsia, da parte del Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia come l’Italo-tedesco sia il miglior acquisto di Gennaio per il rapporto qualità-prezzo. Da quando veste la maglia azzurra, il Napoli ha più equilibrio in mezzo al campo ed il regista ha totalizzato il 90% di passaggi riusciti, dato importante per un esordiente in Serie A. Il suo impatto è stato subito buono e potrà sicuramente migliorare la stagione degli azzurri da ora al termine del campionato.