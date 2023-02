CdM – Empoli-Napoli, le probabili formazioni: Politano, Elmas e Mario Rui titolari

Il Corriere del Mezzogiorno ha svelato le probabili scelte di formazione di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per la gara contro l’Empoli: “Domani sera sfida all’Empoli. Per affrontare questo ciclo infernale con tre partite in trasferta in otto giorni, c’è bisogno delle rotazioni. Spalletti probabilmente seguirà la regola dei tre-quattro cambi a partita, come del resto ha fatto anche a Reggio Emilia. Elmas si candida per far rifiatare Zielinski, Mario Rui è pronto a prendere il posto di Olivera e Politano potrebbe essere inserito nella classica alternanza con Lozano, in corsa come miglior giocatore della settimana in Champions League”.