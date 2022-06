CdM – Il Napoli non molla Vicario, ma la Fiorentina è in vantaggio

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non avrebbe ancora mollato Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli: “Il Napoli, quindi, osserva anche il mercato dei portieri, ha sondato Vicario, su cui è in vantaggio la Fiorentina mentre la Lazio sembra puntare su Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e della Nazionale Under 21. I club interessati attendono di capire se l’Empoli riuscirà a riscattare Vicario dal Cagliari e poi ascoltare le richieste del club del presidente Corsi per una eventuale cessione”.