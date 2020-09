Un futuro ancora incerto, quello di Fernando Llorente. La punta spagnola sembra in uscita e potrebbe accasarsi anche in Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, in Italia ben 3 squadre avrebbero effettuato il sondaggio per la punta azzurra: Parma, Benevento e il Genoa. Opzioni anche in Spagna, dove la Real Sociedad dovrebbe presto salutare William Josè. Ma il sogno della punta è di tornare in Inghilterra.