CdM – Mancini ha convocato cinque calciatori del Napoli: non accadeva da più di 30 anni

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sui cinque calciatori del Napoli convocati da Roberto Mancini in nazionale italiana: “Mancini ne aveva scelti cinque per la doppia sfida di Nations League contro l’Inghilterra a San Siro e l’Ungheria a Budapest, ieri, però, ha perso Politano, rientrato a Napoli per smaltire senza complicazioni la distorsione alla caviglia destra rimediata durante la partita contro il Milan. Il blocco azzurro Napoli è espressione di ciò che racconta il campo, l’ha spiegato Mancini in conferenza stampa: «Il Napoli è una squadra che ha qualche italiano in più degli altri. Raspadori è un giocatore che può fare entrambi i ruoli, il trequartista e la punta, credo che gli faccia bene giocare in Champions League»”.