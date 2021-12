Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito delle condizioni di alcuni infortunati nel Napoli: “Manolas è rientrato in gruppo, contro il Leicester dovrebbe far parte dei convocati. Non ci saranno Fabian Ruiz e Insigne, il capitano ieri si è sottoposto ad ulteriori esami dopo aver svolto solo terapie e personalizzato in palestra. Entrambi dovrebbero recuperare per la partita contro l’Empoli”.