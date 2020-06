CdM – Milik, si riapre il discorso sul rinnovo: anche Gattuso si farà sentire

Il Napoli e Arek Milik, un matrimonio che potrebbe continuare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il discorso relativo al rinnovo del polacco non sarebbe del tutto chiuso. La punta ieri in quel di Verona ha toccato la doppia cifra in campionato, nonostante i pochi minuti giocati in stagione. Difficile trovare sul mercato un giocatore come il numero 99 azzurro, questo Gattuso lo sa e spingerà anche lui per il suo rinnovo: con tutta probabilità, come successo con Mertens, anche il tecnico calabrese dirà la sua sul rinnovo del polacco.