CdM – Napoli-Cremonese, ennesimo sold-out in poche ore allo stadio Maradona

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, lo stadio Diego Armando Maradona va verso l’ennesimo sold-out anche per il match contro la Cremonese: “Domenica 12 febbraio a Fuorigrotta arriverà la Cremonese, i biglietti per gli anelli superiori di curve, Distinti e tribune sono terminati in poco tempo, il Napoli ha dovuto mettere presto in vendita anche i settori inferiori. Quando mancano ancora nove giorni alla gara, sono disponibili solo i tagliandi per gli anelli inferiori delle curve. Nessuno vuole perdersi questo Napoli che può entrare nella storia”.