CdM – Napoli-Lazio, le ultime di formazione in vista del match: chance per Politano e Mertens.

Stasera al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta andrà in scena il big match tra Napoli e Lazio. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle ultime di formazione degli azzurri in vista della sfida di stasera. Secondo il quotidiano, data la squalifica di Demme, rientrerà dal primo minuto Tiemouè Bakayoko coadiuvato da Fabìan Ruiz a centrocampo. Ma le novità più importanti riguardano il reparto offensivo. Politano pare sia in vantaggio su Lozano, e Mertens su Osimhen. Gattuso pare sia deciso ad iniziare il match muovendo il pallone velocemente, per poi sfruttare la profondità data Osimhen e Lozano a gara in corso.